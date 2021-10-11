Цветная трансформация интерьера одного из отделений Дрогобычской городской детской больницы стала возможной благодаря воплощению всеукраинской социальной программы "Цветной мир детства", которую в Украине реализует известный производитель лакокрасочных материалов "Снежка-Украина".

"В 2018 году мы провели тендер на ремонт части помещения больницы для того, чтобы создать современное инфекционное детское отделение с комфортными условиями, ремонт длился более двух лет. Также мы согласились принять участие в проекте "Цветной мир детства" для создания в отделении интерьера с иллюстрациями, которые будет радовать детей, помогать им чувствовать себя спокойнее, а затем легче переносить лечение и быстрее выздоравливать", – рассказала главный врач Дрогобычской городской детской больницы Оксана Стебельская.

По ее словам, современные подходы предусматривают комплексный подход в лечении и терапии пациентов: процесс физического выздоровления связан с улучшением ментального состояния - преодолением подавленности, страха, тревожности и созданию взвешенного и оптимистического настроения для быстрого улучшения самочувствия. И создание такой положительной среды, помогает мобилизовать силы для выздоровления, особенно важно, когда речь идет о борьбе с инфекциями.

Поэтому яркий сюжетный интерьер, созданный дрогобычскими художницами Зоряной Шимко и Олесей Сикорой в рамках программы "Цветной мир детства", является хорошим средством положительного влияния на психоэмоциональное состояние маленьких пациентов. Такой колоритный интерьер будет помогать им отвлекаться и расслабляться, вдохновлять на рисование, интересные рассказы и тому подобное.

Благодаря "Цветному миру детства", а это – многолетняя авторская социальная программа ООО "Снежка-Украина", которое предоставляет безопасные лакокрасочные материалы для росписи и находит художников, коридоры инфекционного отделения Дрогобычской городской больницы приобрели черты креативного детского пространства.

Художницы объединили сюжеты природы всех времен года, а главные герои рисунков –мальчик и девочка, которые смело путешествуют по живописным местам, познавая окружающий мир и встречая на своем пути различных животных и сказочных персонажей. Всего создано 19 художественных мотивов и разрисовано 80 м² стен.

"Мы понимаем проблемы лечебных учреждений в Украине. Так всеукраинским социальным проектом "Цветной мир детства" приобщаемся к улучшению условий в детских медицинских учреждениях. За годы реализации эта программа стала своеобразной цветотерапией для маленьких пациентов. Теперь, в период борьбы с пандемией Сovid-19, поддержка медиков в лечении детей особенно важно. – прокомментировала менеджер по корпоративной коммуникации ООО "Снежка-Украина" Галина Данилюк – Думаю, в такой красочной атмосфере детям легко отвлекаться от неприятных ощущений, связанных с лечением, преодолевать стресс, и путешествовать в мир красочных мечтаний. Взрослым приятно наблюдать, как дети с интересом и улыбками рассматривают яркие иллюстрации. Это подтверждает то, что наши усилия и старания результативны".

Справка. Авторская программа Группы компаний "Śnieżka" "Цветной мир детства" в Украине была начата еще в 2012 году компанией "Снежка-Украина". За этот период комфортные "цветные" условия для детей создали в ряде больниц в городах Львов, Новояворовск, Яворов, Тернополь, Житомир, Ровно, Луцк, Сумы, Винница, Ивано-Франковск, Хмельницкий, а теперь и Дрогобыч.

Автор: Виктория Гордиенко