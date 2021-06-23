Эпидемолог настаивает на важности вакцинации от коронавируса.

Снизить опасность заражения "индийским" штаммом коронавируса "Дельта" поможет вакцинация любой вакциной от "ковида".

Об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что сегодня все вакцины, которые используются в Украине, разрешены для экстренного использования в вакцинации от COVID-19.

"Это Coronavac, AstraZeneca (и южнокорейские, и индийские ее аналоги) и Pfizer. Я вчера читал статью компании AstraZeneca, где говорилось, что вакцины, которые действуют на сегодняшний день, эффективны в том числе против штамма "Дельта", - заявил врач.

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По его словам, эффективность вакцины не всегда может быть 100%, но она на 98%-99% способна снизить риск тяжелого и среднего течения болезни, а также летальности.

"То, что мы на сегодня имеем возможность вакцинироваться от COVID-19, я считаю, что это нужно максимально пропагандировать и объяснять людям, чтобы они сохраняли свое здоровье", - добавил Александрин.

"Индийский" штамм "дельта": что известно

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 ("дельта") - был впервые обнаружен в Индии осенью 2020 года. Его полный геном опубликовали в международной базе GISAID 7 октября.

Во второй половине апреля 2021-го "индийский" штамм "дельта" зафиксировали в России.

В июне 2021-го в Индии был обнаружен мутировавший вариант B.1.617.2, известный как вариант AY.1 или "дельта плюс". Он отличается наличием в спайковом белке мутации, способной снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

Сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, циркулирующими в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции с РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Юрий Годован