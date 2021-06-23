Снизить опасность заражения "индийским" штаммом коронавируса "Дельта" поможет вакцинация любой вакциной от "ковида".
Об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".
Он отметил, что сегодня все вакцины, которые используются в Украине, разрешены для экстренного использования в вакцинации от COVID-19.
"Это Coronavac, AstraZeneca (и южнокорейские, и индийские ее аналоги) и Pfizer. Я вчера читал статью компании AstraZeneca, где говорилось, что вакцины, которые действуют на сегодняшний день, эффективны в том числе против штамма "Дельта", - заявил врач.
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По его словам, эффективность вакцины не всегда может быть 100%, но она на 98%-99% способна снизить риск тяжелого и среднего течения болезни, а также летальности.
"То, что мы на сегодня имеем возможность вакцинироваться от COVID-19, я считаю, что это нужно максимально пропагандировать и объяснять людям, чтобы они сохраняли свое здоровье", - добавил Александрин.
"Индийский" штамм "дельта": что известно
Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 ("дельта") - был впервые обнаружен в Индии осенью 2020 года. Его полный геном опубликовали в международной базе GISAID 7 октября.
Во второй половине апреля 2021-го "индийский" штамм "дельта" зафиксировали в России.
В июне 2021-го в Индии был обнаружен мутировавший вариант B.1.617.2, известный как вариант AY.1 или "дельта плюс". Он отличается наличием в спайковом белке мутации, способной снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.
Сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, циркулирующими в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее.
В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции с РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.
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