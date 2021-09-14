Вместе с тем, как отметил медик, приближаться к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора - два года.

Следующий пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется на ноябрь 2021 года.

Об этом иммунолог, детский врач-инфекционист, преподаватель НМУ имени А. А. Богомольца, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член Европейского научного общества по детским инфекционным заболеваниям, кандидат медицинских наук Федор Лапий рассказал в интервью "Ранку у великому місті" на ICTV.

По мнению Лапия, осень 2021 года будет для Украины тяжелее, чем все предыдущие волны коронавируса. Приближаться к завершению пандемии мы начнем примерно через полтора - два года.

"Осень 2021 года будет для нас значительно тяжелее за предыдущие волны", - подчеркнул медик.

Читайте такжеНовые карантинные нормы обеспечат возвращение к "доковидной жизни" - ЛяшкоВ качестве трех главных правил, которые способствуют сохранению хорошего иммунитета Лапий назвал отказ от курения, не злоупотребление алкоголем и вакцинацию.

Защищает ли вакцинация от коронавируса?

По мнению врача-инфекциониста, получить антитела против COVID-19 лучше с помощью вакцин, а не перенесенной коронавирусной инфекции. Понимая при этом, что альтернативных способов профилактики болезни, кроме вакцинации, не существует. Если не брать во внимание классические советы соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и носить маски в общественных местах.

Иммунолог однозначно заявил, что, во-первых, вакцинироваться все равно нужно даже если человек перенес коронавирусную инфекцию. Во-вторых, что эффективность всех разрешенных вакцин в отношении тяжелых форм коронавируса практически одинакова, как и против всех существующих штаммов.

Сам иммунолог прививался от COVID-19, как и его дети, и родители. Однако пока третью дозу делать не планирует, поскольку не входит в группу риска.

По словам Лапия, он чувствовал приближение пандемии коронавируса: "За 2 недели до начала стало понятно, что вирус выйдет за пределы Китая".

Мифы о коронавирусе

Вместе с тем в качестве примера самого нелепого мифа о коронавирусе инфекционист назвал утверждение о том, что он якобы создан специально.

К этой же категории глупых домыслов, врач-инфекционист отнес и бессмысленные рассуждения о том, что РНК-вакцины от коронавируса якобы меняют ДНК человека, вызывая тем самым бесплодие и другие напасти.

На вопрос, почему становятся антивакцинаторами, иммунолог ответил, что примерно по той же самой причине, по которой люди покупают заглушки для ремней безопасности в автомобиле, полагая, что это не для них. А в отношении медработников, которые не поддерживают вакцинацию, считает, что, скорее всего они имеют проблемы с базовым медицинским образованием.

"В Украине есть проблемы с базовым медицинским образованием и академическим сообществом", - подчеркнул медик.

"Троечка с плюсом" - так Федор Лапий оценил уровень украинской медицины по пятибалльной шкале.

Вместе с тем идеальным примером медицинской системы и борьбы с коронавирусом эксперт считает Великобританию.

Напомним, как писал УНИАН, в KSE рассказали о новой вспышке коронавируса в Украине. Там отметили, что сейчас критическая ситуация остается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом в "ковидных" больницах.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко