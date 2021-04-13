По словам главы Минздрава, ситуация стабилизируется во всех регионах.

Украина достигла пика третьей волны заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается эпидемии, должен сказать, что (как мы и прогнозировали) мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. И сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам. Мы видим, в частности, отрицательное значение по уровням госпитализации", - отметил он.

Так, по данным Степанова, на прошлой неделе госпитализированных пациентов было на 2 тыс. меньше, чем на позапрошлой.

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Также, добавил он, уменьшается количество вызовов "скорой".

Степанов призвал граждан соблюдать меры эпидбезопасности.

Коронавирус в Украине: что известно

За сутки 12 апреля коронавирус в Украине выявили у 11680 человек, в том числе у 501 ребенка и 366 медработников. Кроме того, зафиксировано 457 летальных исходов, 14019 пациентов выздоровели, в больницы попали 2334 человека с подозрением или диагнозом COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки выявили 1503 новых случая заболевания COVID-19, умерли 42 человека, выздоровели - 605, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Украина сейчас на 16 месте в мире по общему числу выявленных больных и на 18-м по количеству смертей от коронавируса, указывают данные Совета национальной безопасности и обороны.

С 24 февраля в Украине продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. С того времени прививку сделали 388401 человеку.

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Автор: Инна Андалицкая