В "листе ожидания" уже два десятка человек.

В Одессе у волонтеров закончились кислородные концентраторы для больных COVID-19.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. По ее словам, волонтеры вынуждены делать выбор, кому помочь в первую очередь.

"Концентраторы закончились. Лист ожидания уже больше 20 человек. Приоритет - люди с тяжелой хроникой, одинокие старики. Играем в Господа Бога - давай дадим этому, у него больше шансов. Нет, давай вот этой бабушке. У нее сегодня день рождения, и сатурация падает быстро. Давай двухпоточный лучше бабушке и дедушке, которые вдвоем лежат. Литраж будет маленький, но, может, хоть как то потянем...", - рассказала она.

По ее словам, также приходится выбирать, кого сперва спасать при одинаковой сатурации: человека с большим количеством хронических заболеваний или условно здорового члена общества.

Читайте такжеЭпидемиолог объяснила, почему украинцы не хотят вакцинироватьсяКак отмечает Ножевникова, возле городских стационаров – очереди из автомобилей скорой помощи. Ей звонят люди прямо из этих машин и сообщают, что их не пускают в больницу, так как на воротах (при входе) охрана и мест нет. Она приводит в пример также одного пациента, которого скорая помощь безрезультатно провезла через четыре опорные больницы, и "в отчаянии приехали" в ГКБ №11, которая не принимает коронавирусных больных.

В то же время, волонтеры не всегда могут своевременно получить кислородные концентраторы от людей, которым их выдали ранее. Причины разные, например, не успевают вовремя собрать нужные справки для отчета перед общественной организаций, у кого-то нет родственников, чтобы могли отвезти концентратор в волонтерский офис и прочее.

Кроме того, по словам Ножевниковой, организация не делает разграничений между людьми, исходя из их финансовой состоятельности, так как концентраторы выдают бесплатно. Но, как правило, малообеспеченные горожане оставляют деньги в боксах по сбору средств на покупку новых концентраторов, а те, кто вполне обеспечен, "считают, что им все должны".

"Очень хочется обратиться к тем, кто приезжает за концентраторами на машинах стоимостью 50-100 тыс. долл. Мы не разделяем сейчас людей по финансовым возможностям... Но, честно говоря, очень стыдно, когда бабушка лет 70 возвращает концентратор и сжимает в руке 500 грн и пытается засунуть их в бокс… А вы разворачиваетесь и делаете вид, что вам все должны... Стыдно. Очень", - подчеркнула Ножевникова.

Ранее сообщалось, что в Одессе печь крематория работает без остановок из-за вспышки коронавируса.

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Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая