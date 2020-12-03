Приложение доступно для устройств с iOS и Android.

Электронный медицинский сервис Helsi (helsi.me) запустил мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Напоминается, что сервис помогает получить быстрый доступ ко всем медицинским услугам онлайн: найти врача по специальности, фамилии или названию медучреждения и записаться к нему или записать своих родных в выбранное учреждение здравоохранения, клинику, к специалисту.

«Например, только семейных врачей в системе уже более 12 тысяч, а это специалисты, к которым пациенты обращаются в первую очередь. В приложении можно ознакомиться со всеми услугами учреждений здравоохранения или клиник, выбрав оптимальные для себя по месту расположения и стоимости услуг», - отметили в КГГА.

Обращается внимание, что приложение Helsi.me доступен для устройств:

на iOS: https://apps.apple.com/us/app/helsi-me/id1536904940

на Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=helsi.me

«По замыслу разработчиков, система Helsi продолжит интегрировать новые сервисы в приложении, среди которых предложит телемедицинские консультации. Планируется, что впоследствии через видеосвязь пациент сможет получить врачебную консультацию, продемонстрировать симптомы, рассказать о течении болезни и получить заключение специалиста», - информируют в КГГА.

Гражданам советуют по возможности обновлять приложение чаще, ведь каждая версия будет включать важные изменения.

Напоминается, что медицинская система Helsi работает с 2016 года. Ежедневно через сайт helsi.me записываются на прием к врачу около 210 тыс. пациентов. Система подключена к eHealth и предоставляет функционал для участия в медреформе. Системой пользуются более 1 тыс. 100 учреждений здравоохранения, 21 тыс. врачей по всей Украине.

Helsi: запись к врачу в Украине

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Автор: Инна Андалицкая