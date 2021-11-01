Для прививки можно использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca.

Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц "живого" вируса, поэтому они не представляют угрозы для матери и младенца.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, Всемирная организация здравоохранения советует женщинам, вскармливающим грудью, прививаться против коронавирусной болезни. Эти рекомендации поддерживают регуляторы в сфере здравоохранения США, Великобритании, Германии и других стран. В Украине Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) отмечает, что женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы против COVID-19 без оговорок, если другого не указано в инструкции к вакцине.

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Для прививки можно использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech или AstraZeneca.

Согласно действующей инструкции к вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины.

"Прекращать кормить младенца грудным молоком из-за прививки не нужно. Вакцины не могут попасть в грудное молоко, но туда попадают антитела, которые потенциально могут защитить ребенка от болезни. Об этом свидетельствуют данные последних исследований. Впрочем, этих данных пока недостаточно, чтобы определить, какую именно защиту могут обеспечить ребенку эти антитела", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, существует единственное постоянное противопоказание к вакцинации от коронавируса COVID-19. Вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция.

Вакцинация против коронавируса: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко