Количество больных среди взрослых уменьшилось, но на 5,9% увеличилось количество больных детей.

В Киеве на прошлой неделе на 1,2% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба городской госадминистрации.

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Как отмечается, в столице за 47-ю неделю 2020 года зарегистрировано 12 тыс. 231 больных гриппом и ОРВИ.

«В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 4 тыс. 898 (рост на 5,9%), взрослых - 7 тыс. 333 (снижение на 5,4%)», - говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 8,9% - зарегистрировано 2 тыс. 526 случаев.

В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализированы 39 человек, из них 26 - дети.

«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 45%», - сообщили в КГГА.

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Автор: Инна Андалицкая