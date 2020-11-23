В Киеве на прошлой неделе на 1,2% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом сообщает пресс-служба городской госадминистрации.
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Как отмечается, в столице за 47-ю неделю 2020 года зарегистрировано 12 тыс. 231 больных гриппом и ОРВИ.
«В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 4 тыс. 898 (рост на 5,9%), взрослых - 7 тыс. 333 (снижение на 5,4%)», - говорится в сообщении.
В структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 8,9% - зарегистрировано 2 тыс. 526 случаев.
В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализированы 39 человек, из них 26 - дети.
«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 45%», - сообщили в КГГА.
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