В Киеве фиксируют стремительное распространение сезонных болезней.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.
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«Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Из них - более 7,8 тыс. взрослых и почти 3 тыс. детей. Половина больных детей - школьного возраста», - сказал Кличко.
По его данным, в медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.
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