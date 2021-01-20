На прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

В Киеве фиксируют стремительное распространение сезонных болезней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ.

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«Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Из них - более 7,8 тыс. взрослых и почти 3 тыс. детей. Половина больных детей - школьного возраста», - сказал Кличко.

По его данным, в медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе - 24 ребенка.

Новости Киева: что известно

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Автор: Инна Андалицкая