Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% больше, чем был в аналогичный период предыдущего эпидсезона.

В Украине с 28 сентября по 29 ноября гриппом и ОРВИ переболели 3,9% населения страны.

Читайте такжеУкраина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19 – СтефанишинаОб этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины Минздрава Украины.

«С начала сезона - с 28 сентября по 29 ноября 2020 года - в Украине гриппом и ОРВИ переболели 3,9% населения страны. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,1% больше, чем был в аналогичный период предыдущего сезона. Ни одного летального случая не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Указывается, что по состоянию на 29 ноября госпитализированы 1,5% больных, из них 8 тыс. 688 - дети до 17 лет.

«За неделю 23-29 ноября в Волынской, Донецкой, Ривненской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог до 25%, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса. В Запорожской, Полтавской и Херсонской областях интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог на 25-55,5%, что находится в пределах 25-75% и соответствует высокому уровню интенсивности эпидемического процесса», - отмечают в ЦОЗ.

Также сообщается, что в других регионах Украины - низкая интенсивность эпидемического процесса гриппа.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 118 тыс. 913 человек, в том числе 52 тыс. 403 - из групп медицинского и эпидемического риска. Это на 40% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В Центре общественного здоровья напомнили, что лучшая профилактика гриппа - это вакцинация.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров