По словам Кузина, сообщений о "новом" штамме коронавируса "Йота" в Украине пока не поступало.

По состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция нового штамма коронавируса под названием "Йота".

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает 24 канал.

По его словам пока украинским ученым неизвестно, сколько точно есть штамма "Дельта" в Украине, но сообщений о "новом" варианте вируса "Йота" пока не поступало.

Как отметил Кузин, этот штамм вируса не такой уж и "новый", ведь на сегодня минимум 27-28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная от ноября 2020 года.

В Украину он не попал, в отличие от более опасного "дельта-штамма".

"Украина отправляет и продолжает отправлять с территории страны обработанные образцы в референс-лабораторию в ЕС. Согласно им, "Йоту" еще не зафиксировали на территории Украины", - отметил Игорь Кузин.

Санврач добавил, что тест-системы, которые используются в Украине и которые предоставила ВОЗ сейчас способны определять 6 основных типичных мутаций коронавирусной болезни: Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

"На штамм "Йота" пока не существует отдельной тест-системы. Его можно обнаружить только путем секвенирования", – подчеркнул Кузин.

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Мутация коронавируса: что известно о штаммах "Йота" и "Дельта"

По данным американских исследований, штамм коронавируса "Йота" по большей части не вызывает серьезного течения болезни. Поэтому в ВОЗ считают, что этот вариант менее опасен, чем штамм коронавируса "Дельта".

В Украине на сегодня зафиксировано не менее 150 случаев инфицирования "Дельтой". Тогда как, например, в Британии инфицированные "дельта-штаммом" составляют почти 90% от всех активных случаев COVID-19.

Несмотря на то, что "Йоту" фиксировали в Нью-Йорке еще в ноябре 2020 года, недавно некоторые СМИ назвала его "более опасным и смертельным". Впрочем, наукой это не доказано.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко