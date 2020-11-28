14 ноября чиновник заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавируса.

Об этом он сообщил на брифинге.

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"Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Минздрава. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Так и случилось. Хочу пожелать всем, кто болеет, тоже скорейшего выздоровления", – сказал Степанов.

14 ноября чиновник заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19. все время министр лечился дома на самоизоляции. Из дома он продолжал работать дистанционно, в частности проводил ежедневные брифинги.

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Автор: УНИАН