Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от коронавируса.
Об этом он сообщил на брифинге.
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"Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Минздрава. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Так и случилось. Хочу пожелать всем, кто болеет, тоже скорейшего выздоровления", – сказал Степанов.
14 ноября чиновник заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19. все время министр лечился дома на самоизоляции. Из дома он продолжал работать дистанционно, в частности проводил ежедневные брифинги.
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