Как отметили в Минздраве, в Украине функционирует Национальный реестр клинических испытаний, где можно быстро просмотреть все клинические исследования, которые официально проводятся на территории нашей страны.

Американская фармакологическая корпорация предложила провести в Украине клинические испытания препарата для лечения и профилактики коронавируса.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, в Украину часто обращаются другие страны с предложением провести клинические испытания лекарственных продуктов, поскольку у нас эта сфера открыта и хорошо отрегулирована государством. В Украине функционирует национальный реестр клинических испытаний, где можно быстро просмотреть все клинические исследования, которые официально проводятся на территории нашей страны.

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Как отметил Кузин, предложение от корпорации из США о клинических испытаниях поступило Украине 12 июля.

"К тому же на сайте министерства (здравоохранения - УНИАН) можно увидеть соответствующие приказы (о проведении испытаний - УНИАН). Сейчас уже пять таких исследований завершены, еще большая их часть находятся в процессе или на старте. Например, 12 июля в Украину корпорация обратилась с США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19", - подчеркнул санврач.

Вместе с тем Кузин отметил, что в Украине подобные клинические испытания препаратов не инициируются государством, "в том числе из-за возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств". Ведь такие исследования, в большинстве случаев, инициирует фармацевтический сектор.

Ранее УНИАН писал, что третий этап клинических испытаний новой израильской вакцины от коронавируса Brilife будет проведен в Израиле, Грузии и Украине. Прививку экспериментальным препаратом получат добровольцы.

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Автор: Виктория Гордиенко