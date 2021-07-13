В случае успеха американская компания NRx Pharmaceuticals также возьмет на себя коммерциализацию препарата.

Израильскую вакцину испытают в Украине и Грузии / фото REUTERS

Третий этап клинических испытаний новой израильской вакцины от коронавируса Brilife будет проведен в Израиле, Грузии и Украине. Прививки экспериментальным препаратом получат добровольцы.

Как сообщает The Times of Israel, израильский Институт биологических исследований, который работает под патронатом Министерства обороны, объявил, что договорился с американской компанией NRx Pharmaceuticals о проведении исследований.

NRx Pharmaceuticals должна будет провести финальный этап клинических испытаний в Украине, Грузии и Израиле. В исследованиях будут задействованы десятки тысяч добровольцев.

В случае успеха американская компания также возьмет на себя коммерциализацию препарата.

Читайте такжеВ Израиле заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer из-за распространения штамма "Дельта" (видео)

В Министерстве обороны Израиля соглашение встретили с воодушевлением. Глава военного ведомства Бени Ганц подчеркнул, что оно позволит Израилю самостоятельно производить вакцину от COVID, ведь пандемия, очевидно, никуда не денется.

Директор NRx Pharmaceuticals Хаим Гурвитц заявил, что израильские ученые стремятся создать вакцину, которую можно будет быстро и дешево масштабировать, обеспечивая потребности как развитых, так и развивающихся стран.

Институт биологических исследований успешно завершил первую фазу испытаний вакцины в декабре, сейчас проходит второй этап. Известно, что препарат относится к классу векторных вакцин (подобно вакцине AstraZeneca).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров