Зарезервировано 300 тыс. доз таблеток, которые сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований.

В Украине может появиться инновационный препарат от коронавируса американского производства.

Как сообщил в комментарии LB.ua министр здравоохранения Виктор Ляшко, речь идет о таблетках, которые сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований.

По его словам, Украина зарезервировала 300 тысяч доз, но деньги пока не вносятся. Ожидается, что этот препарат окажет специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от COVID-19 сообщала компания Pfizer.

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Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавирусной болезни подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.

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Автор: Леся Лещенко