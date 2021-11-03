К "красному" уровню эпидопасности уже отнесено шестнадцать регионов.

Волынская, Киевская и Тернопольская области находятся под угрозой попадания в "красную" зону эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в среду, 3 ноября.

Он подчеркнул, что, кроме наращивания темпов вакцинации, критическим сейчас является соблюдение карантинных ограничений.

"Уже шестнадцать регионов отнесены к "красному" уровню эпидопасности. В зоне риска - Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - отметил министр.

Читайте такжеКиев уходит на жесткий карантин: куда не пустят без COVID-сертификатов, полный список ограниченийЛяшко также напомнил, что с 1 ноября в регионах, где установили красный уровень эпидопасности, специальные рабочие группы начали проверку организации процессов соблюдение противоэпидемических норм и мер по сдерживанию коронавирусной болезни. В рабочие группы входят представители Министерства здравоохранения, Министерства регионального развития, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 2 ноября в Украине выявили 23 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1 406 детей и 421 медработник.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко