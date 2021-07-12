Зачастую на метеозависимость жалуются люди, которые живут в больших городах: они редко бывают на свежем воздухе, мало двигаются и регулируют температуру воздуха с помощью кондиционеров, снижая способность организма справляться самостоятельно.
Сама по себе метеочувствительность - это не болезнь, но реакция организма на внешние факторы может спровоцировать уже имеющиеся заболевания. Например, если на улице температура воздуха выше 30°C, человек запускает естественную терморегуляцию. А это влияет на сердечно-сосудистую систему.
Жара провоцирует расширение сосудов, из-за обильного потоотделения объем циркулирующей крови снижается. Из-за этого кровь и кислород медленнее поступают в мозг.
Метеозависимость - виды и кто подвержен
Существуют 3 степени метеочувствительности:
- Легкая - субъективное легкое недомогание;
- Средняя - повышение давления, тахикардия, головные боли, скачки температуры тела;
- Тяжелая - серьезные нарушения, которые зависят от возраста и хронических заболеваний человека.
Читайте такжеСезон гадюк открыт: правила поведения и первая помощь при укусеЧаще всего, смену погоды чувствуют люди с заболеваниями:
- Позвоночника и суставов;
- Дыхательной системы;
- Нервной системы;
- Сердечно-сосудистой системы.
Дополнительно в группу риска попадают те, кто перенес травму головы, люди с малоподвижным образом жизни, вредными привычками и беременные.
Симптомы метеозависимости
Наиболее распространенные признаки метеочувствительности:
- Головная боль, мигрень, перепады давления;
Как помочь: больше отдыхайте, пейте воду, сократите количество чашек кофе до двух в день, не ешьте горький шоколад, принимайте расслабляющие ванны, прикладывайте к затылку холодные компрессы. Также можно сделать массаж головы и шеи и заняться дыхательными практиками.
- Ощущение подавленности, отсутствие энергии;
Как помочь: Ешьте продукты, богатые витамином В (печень, яйца, бобовые, говядина), принимайте расслабляющие ванны, гуляйте на свежем воздухе.
- Боли в суставах, затруднение дыхания;
Как помочь: пользуйтесь специальными мазями, отдыхайте в удобном положении, без лишней нужды не двигайтесь, используйте маску на улице, чтобы согреть воздух прежде, чем он попадет в легкие (это поможет избежать спазма).
- Сухая кожа, волосы и ногти, обострение аллергии;
Как помочь: носите одежду только из натуральных материалов, используйте солнцезащитные кремы с SPF, ухаживайте за кожей и волосами, ешьте свежие овощи и фрукты, не перегревайтесь на солнце.
Вас также может заинтересовать:
- Рада возьмется за рассмотрение легализации медицинского каннабиса
- Счет жертвам глобального потепления идет на десятки тысяч - ученые
- Увидеть Херсон и… не умереть: 5 инфекций, которые могут испортить отдых и что делать, если заболели
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram