Реакция организма на перепады температуры - норма. Это означает, что человек может адаптироваться к окружающей среде.

Зачастую на метеозависимость жалуются люди, которые живут в больших городах: они редко бывают на свежем воздухе, мало двигаются и регулируют температуру воздуха с помощью кондиционеров, снижая способность организма справляться самостоятельно.

Сама по себе метеочувствительность - это не болезнь, но реакция организма на внешние факторы может спровоцировать уже имеющиеся заболевания. Например, если на улице температура воздуха выше 30°C, человек запускает естественную терморегуляцию. А это влияет на сердечно-сосудистую систему.

Жара провоцирует расширение сосудов, из-за обильного потоотделения объем циркулирующей крови снижается. Из-за этого кровь и кислород медленнее поступают в мозг.

Метеозависимость - виды и кто подвержен

Существуют 3 степени метеочувствительности:

Легкая - субъективное легкое недомогание;

Средняя - повышение давления, тахикардия, головные боли, скачки температуры тела;

Тяжелая - серьезные нарушения, которые зависят от возраста и хронических заболеваний человека.

Читайте такжеСезон гадюк открыт: правила поведения и первая помощь при укусеЧаще всего, смену погоды чувствуют люди с заболеваниями:

Позвоночника и суставов;

Дыхательной системы;

Нервной системы;

Сердечно-сосудистой системы.

Дополнительно в группу риска попадают те, кто перенес травму головы, люди с малоподвижным образом жизни, вредными привычками и беременные.

Симптомы метеозависимости

Наиболее распространенные признаки метеочувствительности:

Головная боль, мигрень, перепады давления;

Как помочь: больше отдыхайте, пейте воду, сократите количество чашек кофе до двух в день, не ешьте горький шоколад, принимайте расслабляющие ванны, прикладывайте к затылку холодные компрессы. Также можно сделать массаж головы и шеи и заняться дыхательными практиками.

Ощущение подавленности, отсутствие энергии;

Как помочь: Ешьте продукты, богатые витамином В (печень, яйца, бобовые, говядина), принимайте расслабляющие ванны, гуляйте на свежем воздухе.

Боли в суставах, затруднение дыхания;

Как помочь: пользуйтесь специальными мазями, отдыхайте в удобном положении, без лишней нужды не двигайтесь, используйте маску на улице, чтобы согреть воздух прежде, чем он попадет в легкие (это поможет избежать спазма).

Сухая кожа, волосы и ногти, обострение аллергии;

Как помочь: носите одежду только из натуральных материалов, используйте солнцезащитные кремы с SPF, ухаживайте за кожей и волосами, ешьте свежие овощи и фрукты, не перегревайтесь на солнце.

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Автор: Кристина Кащавцева