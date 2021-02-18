Правильные действия при повышении давления могут спасти вам жизнь.

Повышенное давление - очень опасный симптом, который ежегодно убивает сотни тысяч людей по всему миру. По разным данным, около 40% взрослых украинцев страдает от артериальной гипертензии. Часто гипертензия не имеет явных симптомов и человек может даже не догадываться о ней, если редко измеряет давление. Поэтому важно иметь в своей аптечке домашний тонометр.

Нормальное артериальное давление взрослого человека имеет показатели 120/80. Если ваше давление часто повышается - это повод обратиться к кардиологу. Не стоит относиться к этому легкомысленно, ведь повышенное давление может привести к разрыву сосудов и летальному исходу.

Как понизить давление в домашних условиях

Важно отметить, что снижение давления может облегчить ваше состояние, но не являетсялечением гипертензии. При выявлении симптомов гипертензии нужно обязательно обратиться к терапевту или кардиологу - это может спасти вам жизнь.

Неотложная помощь

Если давление поднялось до значения 170/95 мм рт. ст. и выше - вызывайте скорую помощь. Такое состояние может быть опасным для жизни.

Дышите глубже

Это один из самых действенных способов уравновесить давление. Сядьте в удобную позу, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох животом с закрытым ртом. Досчитайте до 5 и затем выдохните. Дышите глубже на протяжении 5 минут.

Горячая ванна для ног

Принимать горячий душ или ванну при высоком давлении крайне нежелательно. Однако если в воду опустить лишь конечности, то это пойдет на пользу. Наберите в тазик воду температурой примерно 45° и опустите в него ноги или руки на 10 минут. Сосуды в конечностях расширятся, что вызовет прилив крови и снизит общее давление.

Компресс с яблочным уксусом

Марлю или хлопчатобумажную ткань нужно смочить в яблочном уксусе, отжать и проложить к ступням на 15 минут. Считается, что яблочный уксус может снижать артериальное давление. Однако не все врачи считают этот метод эффективным.

Мятный чай

Свежие мятные листья залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Налейте чай в чашку и подождите, пока он остынет. Затем маленькими глотками выпейте теплый напиток. Особенно эффективной в снижении давления считается перечная мята.

Холодная вода

Прохладная вода снижает частоту сердечных сокращений и снижает артериальное давление. Подержите руки под прохладной (не ледяной) водой из крана несколько минут.

Массаж

Растирающими движениями нужно помассировать шею, плечи, основание головы, грудную клетку и живот. После массажа нужно прилечь. Не укрывайтесь слишком жарким одеялом.

Лечение артериальной гипертензии

Существует несколько видов лекарств от повышенного давления. Лечение препаратами назначает врач с учетом вашего возраста и сопутствующих заболеваний. Помните, что те таблетки, который помогают вашим знакомым, могут быть бесполезными для вас. Регулярный прием таблеток поможет вам избежать очень опасного гипертонического криза.

При артериальной гипертензии также нужно придерживаться определенной диеты, есть меньше соли, избавляться от лишнего веса. Также следует завязать с вредными привычками и больше двигаться.

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Автор: Екатерина Пулатова