Сейчас во многих регионах страны ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что, скорее всего, выход из зеленой зоны эпидбезопасности и переход в желтую состоится с 13 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Как мы отмечали еще две недели назад, ожидается, что Украина выйдет из зеленого уровня эпидемической опасности в течение первой половины сентября. Вероятнее всего, этот выход и переход в желтую зону состоится с ближайшего понедельника - 13 сентября", - отметил он.

По данным KSE, во многих регионах ситуация ухудшается, в частности, снижается уровень контроля над распространением заболеваемости COVID-19, растет коэффициент обнаружения новых случаев, который переходит за рекомендованный ВОЗ показатель, что должно составлять до 5%.

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"Сейчас уже очень много регионов Украины превысили этот показатель. В частности, Черновицкая область демонстрирует около 11% коэффициента выявления новых случаев. Это очень высокий показатель. Кроме того, в Черновицкой области сейчас высокий показатель загруженности "ковидных" коек с кислородом - около 40%, а в Луганской - 22%. Но ситуация может продолжать ухудшаться", - считает Ганиченко.

Он уточнил, что сейчас в Украине реализуется сценарий развития заболеваемости COVID-19, близкий к желтому.

"Зеленый сценарий KSE не реализовался, ведь мы уже сейчас не говорим о 54 тыс. умерших до конца этого квартала - то есть до конца сентября. Ведь по состоянию на сегодня уже более 54 тыс. умерших... Квартал закончится близко к желтому сценарию, однако не достигнет его уровня. Мы ожидаем завершения третьего квартала с цифрами, которые меньше 58 тыс. умерших", - рассказал эксперт.

Он добавил, что сейчас заболеваемость COVID-19 является относительно прогнозируемой и не имеет изменений или влияний от варианта вируса "Дельта".

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Автор: Антонина Доломанжи