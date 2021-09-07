Из-за обострения эпидситуации потребность в быстрых тестах сильно возросла и будет расти в дальнейшем.

На Ривненщине закончились экспресс-тесты на коронавирус. Однако новая партия ожидается лишь через месяц, а то и дольше. Быстрые тесты должны привезти в Ровенскую область в октябре-ноябре этого года.

Об этом изданию "Рівне вечірнє" сообщила начальник управления здравоохранения в Ривненской области Елена Гандзюк.

По ее словам, тестов на COVID-19 было достаточно. Однако из-за обострения эпидемиологической ситуации потребность в них начала сильно расти. Более того, Гандзюк уверена, что в дальнейшем возникнет острая потребность в большом количестве экспресс-тестов.

"Тесты закуплены за средства госбюджета и поступают к нам от Министерства здравоохранения. Все медучреждения были обеспечены ими в достаточном количестве", - указала начальник управления здравоохранения в Ривненской области.

Читайте такжеГлавный санврач рассказал о преимуществах для вакцинированных в случае введения локдаунаГандзюк рассказала, что новые поставки экспресс-тестов ожидаются в октябре-ноябре. Однако что делать сейчас и как проверять людей на COVID-19 без тестов, сказать трудно.

Поэтому она добавила, что в Ривненщине рассмотрят возможности, которые помогут обеспечить учреждения здравоохранения области тестами за счет других средств.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина может перейти в "желтую" зону карантина уже со следующей недели. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Автор: Полина Кузенко