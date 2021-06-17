За минувшие сутки из-за заболевания коронавирусом был госпитализирован 601 человек.

17 июня 2021 года в Украине зафиксировали 1 тыс. 188 новых случаев заболевания COVID-19.

Среди них - 62 ребенка и 6 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

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Так, за прошедшие сутки:

госпитализирован - 601 человек;

летальных исходов - 55;

выздоровели - 4 682 человека.

За сутки проведено COVID-тестов методом ПЦР - 27 тыс. 36.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 227 225 человек;

выздоровели - 2 145 660 человек;

летальных исходов - 51 902;

проведено ПЦР-тестирований - 10 603 856.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Вакцинация в Украине: последние данные о количестве вакцинированных

76 тыс. 538 человек привиты от COVID-19 за сутки 16 июня 2021. Одну дозу получили 50 тыс. 818 человек, полностью иммунизированы - 25 тыс. 720 человек.

По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 тыс. 205 человек.

Всего в Украине проведено 1 млн 907 тыс. 685 прививок от коронавируса.

Карантин в Украине: что известно

Министерство здравоохранения обнародовало перечень новых смягченных карантинных норм.

Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.

В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

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Автор: Ольга Робейко