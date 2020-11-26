Темой онлайн-конференции Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR) 2020 стал вопрос текущего положения дел по сокращению уровня курения во всем мире. Спикеры обсуждали пути уменьшения вреда от курения и роль государственного регулирования в использовании альтернативных никотиносодержащих продуктов с целью улучшения здоровья населения.

Доказано, что основной вред организму при курении наносит не никотин, а продукты горения сигареты: мышьяк, ацетон, формалин, бензол и еще 7000 опасных химических веществ. Тем курильщикам, которые не собираются отказываться от привычки, рынок предлагает альтернативы в виде продуктов со сниженным риском. Они исключают образование дыма и поэтому до 95% безопаснее чем обычные сигареты. Среди альтернатив наиболее эффективными считаются электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы для нагревания табака).

Вопрос государственного регулирования таких продуктов до сих пор не имеет однозначного решения во многих странах. Инновационные альтернативы появились относительно недавно, и действующие законы не учитывают их свойства. А сама идея использования бездымных устройств, содержащих никотин, для отказа от никотиновой зависимости вызывает скептическое отношение. Более реалистичной представляется политика запретов и ограничений. Однако, этот подход уже подтвердил свою неработоспособность. Так, Самрат Чаудери, консультант по альтернативным продуктам, считает, что политика запретов только ухудшает ситуацию: неадекватное применение регулирования стимулирует развитие черного рынка и коррупции.

Многочисленными исследованиями было доказано, что отказ от никотина может происходить до года, поэтому процесс должен быть постепенным и исключать влияние вредных веществ на организм курильщика.

Альтернативные продукты не содержат смол и сигаретного дыма, но обеспечивают доставку никотина в соответствии с привычными курильщику дозами. Именно поэтому их использование в борьбе за уменьшение рисков для курильщиков является действенным методом. Так, летом 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало заключение об одной из таких систем. FDA признало, что система может иметь положительное влияние на общественное здоровье как продукт с модифицированным риском.

Курильщики, которые не планируют или не могут бросить самостоятельно, должны получить возможность выбирать способ потребления никотина. Доступ к таким продуктам и информации об их свойствах – и является результатом грамотного регулирования. Спикеры конференции отметили, что политика, основанная на этом подходе, должна рассматриваться как дополняющая в борьбе с рисками от курения.

По мнению экспертов, регулирование должно учитывать несколько факторов. Так, Фиона Паттен, член законодательного совета в парламенте штата Виктория, убеждена, что власти должны опираться на научные доказательства. «Также важно прислушиваться к ритейлерам, которые непосредственно связаны с предоставлением альтернативных продуктов совершеннолетним курильщикам», – добавляет эксперт.

Вместе с тем необходимо прислушиваться и к самим курильщикам, считает Мартин Куллип, консультант кампании «Свобода вейпа», проводимой Ассоциацией свободы. «Деятельность табачных корпораций по разработке инновационных продуктов – результат спроса курильщиков на снижение рисков для здоровья», – отмечает эксперт.

Доступ к безопасным альтернативам все еще остается достоянием стран с высоким уровнем дохода. Так, в Великобритании уровень курения благодаря подходу уменьшения вреда опустился до исторического минимума – 14,5%, а в Японии удалось снизить показатель на 27%. В то же время 80% курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно отчету британского агентства здравоохранения Knowledge Action Change, количество пользователей бездымных альтернатив в мире составляет примерно 98 миллионов. Это означает, что после более чем десятилетнего периода доступности продукта, на каждые 100 курильщиков приходится лишь девять пользователей продуктов сниженного риска.

Украина планирует приравнять продукты со сниженным риском к обычным сигаретам. Такое решение может привести к негативным последствиям, начиная от резкого роста объемов контрабанды и заканчивая возвращением потребителей к более вредному продукту – сигаретам. По заключению конференции, чтобы государственное регулирование никотиносодержащих продуктов работало не в ущерб гражданам и государству, нужно учитывать актуальные исследования, мнение экспертов и опыт развитых стран. Все это позволит обеспечить право на выбор и сокращение рисков для миллионов украинцев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН