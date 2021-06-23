По словам эпидемиолога, любое перемещение групп людей на территории, где подтвержден этот штамм, несет реальную угрозу инфицирования.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград предполагает, что штамм коронавируса "Дельта" ("индийский") уже мог попасть на территорию Украины.

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

"Одна из гипотез, что он есть в Украине, это однозначно. Такая высокая миграция, которая наблюдалась, не могла не способствовать тому, чтобы его не занесли. Не только из России. Давайте реально посмотрим - у нас из Румынии возвращаются футбольные болельщики, а в Румынии есть "Дельта". Любое перемещение групп людей на территории, где подтвержден этот штамм, несет реальную угрозу инфицирования", - заявила она.

Виноград отметила, что многие украинцы летят на отдых в Турцию. "Туда (в Турцию - УНИАН) пошла большая волна отдыхающих из России, и там точно будет встреча людей из разных стран. Учитывая чрезвычайно высокую контагиозность (заразность - УНИАН), которую мы еще не имели ранее, один инфицированный заразит всех, кто вокруг него. Будет ли это в самолете или в аэропорту, или в ресторане - то есть во всех местах совместного пребывания. Такова на сегодня реальность", - подчеркнула она.

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В то же время сейчас в Украине нет возможности выявить циркуляцию штамма "Дельта". "Его (секвенирования - УНИАН) нет в Украине правильного, нормального и должного. Это является одной из причин, которая затрудняет адекватное реагирование на вид угрозы. Направляя за границу образцы (биоматериала для определения штаммов коронавируса - УНИАН), теряется время, деньги и несвоевременно включается система реагирования в случае его выявления. Это должно быть преодолено, без этого элемента реагирования на биологические угрозы - невозможно", - заявила эпидемиолог.

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что сегодня, 23 июня, планируется совещание в Совете национальной безопасности и обороны об угрозе появления в Украине "индийского" штамма коронавируса.

По данным Public Health England, штамм коронавируса "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем другие, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - к реанимации.

По словам Радуцкого, для начала вспышки COVID-19 в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.

В украинских лабораториях еще нет технических возможностей выявлять "индийский" штамм.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 ("Дельта") - впервые выявили в Индии осенью 2020 года. Сейчас штамм уже зафиксировали в РФ и Беларуси.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

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Автор: Константин Гончаров