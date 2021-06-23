Ещё один индийский штамм коронавируса быстро распространяется по миру.

Пандемия коронавируса продолжает угрожать всему миру. Вирус часто мутирует, что осложняет борьбу с эпидемией. В 2021 году начал распространяться по миру индийский штамм коронавируса "Дельта плюс". На сегодняшний день он обнаружен в 10 странах и может появиться в Украине.

Что известно о штамме "Дельта плюс"

Первый образец коронавируса линии B.1.617.2.1 обнаружили в Индии осенью 2020 года. Вирус был назван "Дельта". В июне 2021 года новая мутация этого вируса в Индии получила название "Дельта плюс". Новый штамм уже обнаружен в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае, Беларуси и России.

Характеристика штамма "Дельта плюс"

Из-за мутации в шиповидном белке "Дельта плюс" легче проникает в клетки легких. Врачи предполагают, что новый штамм имеет более высокую заразность и тяжелее переносится. Заражению "Дельтой" сильнее подвержены люди, которые уже переболели коронавирусом или сделали вакцину.

Новый штамм вызывает серьезные опасения украинских врачей. В МОЗ Украины утверждают, что из-за низких темпов вакцинации "Дельта плюс" может представлять большую угрозу для нашей страны и затруднить борьбу с пандемией.

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Автор: Екатерина Пулатова