Ранее украинские ученые отмечали риск появления "индийского" штамма из России через Донбасс.

Эпидемиолог Наталья Виноград убеждена, что "индийский" штамм коронавируса вскоре достанется Украины.

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

Сейчас опасный штамм Delta обнаружен в 90 странах мира.

"Поэтому, с учетом миграционных процессов, есть высокая вероятность, что в Украину он также придет", – убеждена врач.

Читайте такжеЛяшко рассказал, ожидается ли осенью рост заболеваемости COVID-19Виноград рассказала об отличиях нового варианта вируса от того, который был обнаружен в Ухане. По ее словам, "индийский" штамм заразнее и быстрее.

"У "индийского" варианта выше показатель смертности. Наблюдается больше тяжелых форм болезни – в 2,6 раза. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раза. И при этом он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса", – сказала она.

Виноград добавила, что случаи "черной плесени" зарегистрированы у тех, кто переболел коронавирусом, поскольку их иммунитет истощен за употребления стероидных гормонов и почти не сопротивляется развитию мукормикоза: "Хотя риск появления этой плесени относительно низкий для общей популяции. Этот грибок есть везде, но болеют им только люди, которые имеют очень сильный иммунодефицит".

Ранее украинские ученые отмечали риск появления "индийского" штамма из России через Донбасс. Это может вызвать новую волну заболеваемости уже летом, тогда как предварительно к ней готовились на осень.

Вариант Delta впервые был обнаружен в Индии, из-за чего страна длительное время была лидером по распространению вируса и случаям смертей в мире. Ученые жаловались, что этот тип болезни более устойчив к препаратам и более агрессивен к организму человека.

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Автор: Яна Ставская