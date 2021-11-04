Состояние госпитализированного стабильное, сообщил народный избранник.

Народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский попал в больницу из-за COVID-19.

Об этом в комментарии УНИАН со ссылкой на помощника Звягильского сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлий Иоффе.

Помощник Звягильского по телефону подтвердил Иоффе, что у экс-депутата осложнения из-за COVID-19, он находится в больнице в Киеве в стабильном состоянии.

Читайте такжеСтало известно, в каком состоянии находился больной COVID-19 Разумков"Помощник ответил, что он в реанимации в Институте сердца. Состояние стабильное", – отметил Иоффе.

Напомним, Ефиму Звягильскому 88 лет.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что по состоянию на 18 октября коронавирус был диагностирован у двух народных избранников и восьмерых членов Аппарата парламента.

Коронавирус в Украине 3 ноября нашли у 27 377 человек – это новый антирекорд, выздоровели 12 464 человека, а умерли 699 пациентов.

Пандемия коронавируса началась в марте прошлого года. С начала пандемии COVID-19 в нашей стране диагностировано у 3 006 463 человек, выздоровели 2 479 138 заболевших, а умерли – 70 146.

Автор: Таня Поляковская