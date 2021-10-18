Коронавирус COVID-19 по состоянию на понедельник, 18 октября, диагностирован у двух народных депутатов.
COVID-19 также нашли у восьми членов Аппарата Верховной Рады, рассказал председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга, отвечая на вопрос УНИАН.
"По информации, которую я получил сегодня утром, (больны коронавирусом – Ред.) два народных депутата и восемь членов Аппарата", – сказал спикер.
Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19Ранее заместитель председателя парламента Елена Кондратюк предложила допускать к работе в Раде только тех народных избранников, которые привиты против COVID-19.
Напомним, 17 октября коронавирус в Украине диагностировали у 9 524 человек, 16 числа COVID-19 нашли у 11 288 пациентов, а 15-го – у 12 983.
Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в этом же месяце в нашей стране начался карантин.
За все время пандемии в Украине коронавирус диагностирован у 2 644 694, скончались 60 810 пациентов, а выздоровели – 2 329 418 человек.
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