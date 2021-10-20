Коронавирус COVID-19, вызванный вариантом "Дельта", нужно воспринимать как несколько другую болезнь.
При "Дельте" частота тромбозов более высокая, поделилась на своей странице в Facebook инфекционист и профессор Ольга Голубовская.
Медик подчеркнула, что у каждого больного нужно своевременно диагностировать тромбозы и заниматься профилактикой.
"…COVID-19, вызванный вариантом "Дельта", надо расценивать как уже несколько другое заболевание…", – предупредила медик.
Напомним, в начале октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в стране 95% всех выявленных случаев заражения приходились на штамм "Дельта".
"Дельту" впервые обнаружили в Индии осенью прошлого года. Считается, что этот вариант COVID-19 более заразный, чем предыдущие.
Главные симптомы заражения штаммом "Дельта":
- Проблемы с желудком;
- Головная боль;
- Насморк;
- Лихорадка;
- Боль в горле.
Коронавирус в Украине по состоянию на 20 октября диагностирован у 2 679 185 человек, выздоровели 2 344 799 пациентов, а скончались 61 843 пациента.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.