В городе образовались огромные очереди из желающих сделать прививку от коронавируса, а все потому, что с 15 октября Херсонская область переходит в "красную зону" карантина.

Херсонская область с 15 октября переходит в "красную зону" карантина, что мотивировало местных жителей прививаться от коронавируса. В связи с этим в городе образовались очереди в пунктах COVID-вакцинации.

Об этом заявил и.о. заместителя мэра Роман Головня на брифинге, сообщают Подробности.

"По состоянию на утро (13 октября, - УНИАН) у нас около 20% всего населения имеет две дозы вакцины - это то, что зеленый сертификат", - сказал Головня.

Около 126 тысяч местных жителей уже получили первую дозу вакцины.

Читайте такжеЕще две области в Украине отнесли к "оранжевой" зоне карантина: полный список

"У нас в городе - вакцинальный бум, выстроились очереди", - добавил заммэра.

Чиновник отметил, что был случай, когда человеку в очереди на вакцинацию стало плохо. Вызвали скорую, сделали экспресс-тест на коронавирус - оказался положительным.

"Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться", - отметил Головня.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Чиновник обратился к горожанам с просьбой с уважением относиться к медработникам, которые очень загружены. Если медики будут увольняться, это будет катастрофа, отметил он.

"Сегодня мы вели разговор о госпитале ветеранов войны, то там нет реально физически работников, нужно их искать, чтобы они пришли работать", - пояснил Головня.

"Откровенно вам скажу - люди устали, поэтому я хотел бы призвать всех к взаимопониманию, чтобы люди не поднимали лишней паники, претенциозности. Многие люди (медработники - УНИАН) говорят: нам проще уволиться (и пишут заявления на увольнение), чем в таком режиме работать. Хоть есть там доплаты или нет доплат. На первичном звене, например, сейчас нет доплат, мы ставим вопрос, чтобы их поддержать, и эту доплату сделать. Такие же нагрузки в отделениях - вы представьте, если больница загружена из 100% на 95%. Причем это - тяжелые больные. Он реально сейчас не нуждается в кислороде, через десять минут уже нужно везти в реанимацию", - говорит Головня.

Напомним, как писал УНИАН, с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области.

Коронавирус в Украине: что нужно знать

Автор: Виктория Гордиенко