Комаровский также объяснил, когда не следует принимать витамины.

Для того, чтобы быть здоровыми, люди должны отвлекаться от негативных эмоций и факторов, считает известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Вы видите источник негативной информации, им может быть сосед, телевизор, начальник на работе. Надо сделать все, чтобы нейтрализовать источник негативной информации. И второе – надо понимать, что физические нагрузки, здоровый сон и красота – это то, что нам действительно надо", - советует доктор.

Также Комаровский рассказал о витаминах. По его словам, их не нужно принимать людям, питающимся полноценно и разнообразно. Он рассказал о частом заблуждении пациентов, которые верят в "волшебный витамин", который может прописать доктор.

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"Всемирная организация здравоохранения утверждает: необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Исключение разве что для витамина D, который, они говорят, вредно получать из солнца, потому что солнце плохо действует на кожу, его можно принимать и внутрь. Полноценное и разнообразное питание – это фактически разнообразие пищевых групп, то есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт, крупу – вот вам и разнообразное питание, и никакие витамины вам не нужны", - говорит он.

Ранее Комаровский подробно объяснил, когда нужно вызвать "скорую" ребенку.

Автор: Юрий Годован