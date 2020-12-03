Врач отметил, что это необходимо делать даже при средней форме COVID-19.

Врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, как обеспечить воздухообмен в легких при тяжелых формах коронавируса.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

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"Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, что улучшает состояние человека, причем значительно", — отметил доктор.

При этом он отметил, что это необходимо делать даже при средней форме COVID-19. "Любая одышка — лежать на животе", - советует Комаровский.

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Что еще заявлял о коронавирусе доктор Комаровский:

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Автор: Ольга Робейко