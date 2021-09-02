Врач отметил, что в начале пандемии уделялось основное внимание контактному способу передачи коронавируса

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на интересующий многих людей вопрос, насколько активно штамм коронавируса "Дельта" передается через поверхности, то есть реально ли заразиться контактным путем.

Читайте такжеИнфекционист назвала две главные цели вакцинации от коронавирусаОн передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма "Альфа", но его надо меньше, рассказал доктор на своем сайте Komarovskiy.net.

Комаровский отметил, что в начале пандемии уделялось основное внимание контактному способу передачи коронавируса. "Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь — аэрозольный", — объяснил он.

"Поэтому я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну, это возможно только когда какой-то реальный суперраспространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю", - подытожил врач.

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В Украине вчера зафиксировано 2 тыс. 477 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы с подтвержденными и подозрительными случаями 787 человек, зафиксировано 44 летальные случаи.

Автор: Ольга Робейко