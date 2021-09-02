За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявили 2477 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 179 детей и 36 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 787 человек; зафиксировано 44 летальных случаев; выздоровели 889 человек.

Читайте такжеВ Украине не будут вводить принудительную вакцинацию для педагогов-Минздрав

Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 53 715 (в частности методом ПЦР - 23 522, методом ИФА - 7954); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 290 848 человек;

выздоровели - 2 209 754 человека;

летальных исходов - 53 877;

проведено ПЦР-тестирований - 12 031 985.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 309 случаев;

Винницкая область - 86 случаев;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 117 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область - 70 случаев;

Кировоградская область - 24 случая;

Луганская область - 114 случаев;

Львовская область - 183 случая;

Николаевская область - 36 случаев;

Одесская область - 139 случаев;

Полтавская область - 96 случаев;

Ровенская область - 40 случаев;

Сумская область - 53 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 224 случая;

Херсонская область - 103 случая;

Хмельницкая область - 62 случая;

Черкасская область - 77 случаев;

Черновицкая область - 148 случаев;

Черниговская область - 78 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая