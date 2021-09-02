В Украине за сутки выявили 2477 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 179 детей и 36 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 787 человек; зафиксировано 44 летальных случаев; выздоровели 889 человек.
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Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 53 715 (в частности методом ПЦР - 23 522, методом ИФА - 7954); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 290 848 человек;
- выздоровели - 2 209 754 человека;
- летальных исходов - 53 877;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 031 985.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 309 случаев;
Винницкая область - 86 случаев;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 117 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 77 случаев;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 66 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область - 70 случаев;
Кировоградская область - 24 случая;
Луганская область - 114 случаев;
Львовская область - 183 случая;
Николаевская область - 36 случаев;
Одесская область - 139 случаев;
Полтавская область - 96 случаев;
Ровенская область - 40 случаев;
Сумская область - 53 случая;
Тернопольская область - 107 случаев;
Харьковская область - 224 случая;
Херсонская область - 103 случая;
Хмельницкая область - 62 случая;
Черкасская область - 77 случаев;
Черновицкая область - 148 случаев;
Черниговская область - 78 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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