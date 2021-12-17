У представителей профессий с повышенным риском инфицироваться будет месяц, чтобы сделать прививку.

Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно приказу, обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всего взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск заразиться коронавирусной болезнью. Между тем, 9 из 10 госпитализированных – не вакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте такжеВ Украине за уклонение от обязательной COVID-вакцинации могут отстранить от работы до окончания карантина: объяснение экспертаПриказ вступает в силу через один месяц со дня его опубликования. Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются от COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Обязательная вакцинация в Украине

С 8 ноября вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки против COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

9 декабря перечень дополнили:

работниками предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

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Автор: Леся Лещенко