Работники Государственного космического агентства просят суд признать противоправными и отменить приказы ГКА, которыми они были отстранены от работы.

Окружной административный суд Киева открыл производство по делам об отстранении от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19

Об этом сообщается на сайте суда

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по трем делам по искам к Государственному космическому агентству Украины (ГКА) относительно обжалования приказов об отстранении от работы. Дела будут рассматриваться судьями в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон. Еще один иск к ГКА об обжаловании отстранения от работы суд оставил без движения для устранения истцом недостатков искового заявления", — сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Украине начнет действовать обновленный перечень профессий с обязательной COVID-вакцинацией: кого это коснетсяИстцы просят суд признать противоправными и отменить приказы ГКА, которыми они были отстранены от работы и восстановить их на работе. Оспариваемые приказы ГКА изданы на основании приказа Министерства здравоохранения Украины от 4 октября 2021 г. №2153 "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам" и на основании п. 19 изменений в постановление КМУ от 9 декабря 2020 №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", утвержденных 20 октября 2021 года.

Среди других требований - выплатить заработную плату за время незаконного отстранения от работы.

Как сообщал УНИАН, вакцинация от коронавируса была обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки от COVID-19, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

9 ноября в Министерстве здравоохранения расширили перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной. В него вошли работники стратегически важных предприятий.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк