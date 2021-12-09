По данным Минздрава, у более 21% пострадавших детей не смогли определить возбудителя болезни.

В Министерстве здравоохранения обнародовали данные о вспышках острых кишечных инфекций в детских дошкольных учреждениях.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Читайте такжеПандемия COVID-19 привела к нищете еще 100 миллионов детей - СМИ"С начала года по состоянию на 1 ноября 2021 года в Украине зарегистрировано 28 вспышек острых кишечных инфекций в детских дошкольных учреждениях, во время которых пострадали 258 человек, в том числе 248 детей. Вспышки были вызваны ротавирусами в 42,9%, другими установленными возбудителями (преимущественно норовирус) в 32,1%, сальмонеллой в 3,6%", — сообщили в Центре.

По данным Минздрава, у более 21% пострадавших возбудителя болезни не было установлено.

В центре подчеркнули, что во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении ответственность за его безопасность и здоровье должно нести заведение, в частности закупать качественные продукты, обеспечивать их надлежащее хранение, приготовление и соблюдение персоналом пищеблока санитарно-гигиенических норм.

"Если же малыш не посещает садик, родители должны самостоятельно заботиться о профилактике острых кишечных инфекций", — отмечают в сообщении.

В Центре также дали несколько советов для родителей, которые помогут уберечь ребенка от инфекций:

Поддерживайте чистоту

Отделяйте сырую пищу от готовой

Тщательно готовьте еду

Храните пищу при безопасной температуре

Используйте безопасную воду и свежие продукты

Напомним, в Украине усиливают эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (полиомиелитом). В частности будет проведен детальный анализ данных по профилактическим прививкам против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

Так, структурные подразделения по охране здоровья Киевской городской и областных государственных администраций, учреждения здравоохранения всех форм собственности должны проанализировать выявленные за последние 6 месяцев случаи острого вялого паралича (ОВП) у детей в возрасте до 15 лет, госпитализированных в отделение инфекционного и/или неврологического профиля.

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Автор: Екатерина Малюга