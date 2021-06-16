Народный депутат от "Голоса" утверждает, что у депутатов не спрашивали, какой вакциной они хотели бы прививаться.

Народный депутат из фракции "Голос" Андрей Осадчук уверяет, что депутатам заранее не говорили, какой вакциной от COVID-19 им будут делать прививки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в комментарии журналистам.

"Вчера, я подтверждаю, началась вакцинация Секретариата и депутатов, которые хотели. Здесь внизу, в медпункте", - сказал он.

Осадчук добавил, что тоже вакцинировался. На уточнение, о какой вакцине идет речь, депутат ответил: "Насколько я понимаю, это был Pfizer".

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По его словам, еще ориентировочно месяц назад проводился опрос среди работников Секретариата ВР и депутатов относительно того, кто хотел бы провакцинироваться.

"Чтобы не было злоупотреблений: нам не говорили сразу, чем нас будут вакцинировать", - добавил Осадчук и заверил, что их не спрашивали, какой вакциной они хотели бы прививаться.

На вопрос о второй дозе вакцины он сообщил: "Нам назначили вторую вакцинацию, кажется, с 12 до 14 июля. ... Там должно пройти 21 или 28 дней".

Осадчук также высказал мнение, что 60-70% депутатов уже переболели COVID-19.

В пресс-службе парламента вчера прокомментировали, что вакцинация в Верховной Раде "осуществляется в соответствии с предоставленным Министерством здравоохранения графиком вакцинации, определенным ним местом и предложенной Минздравом вакциной".

О вакцинации народных депутатов, их помощников и работников аппарата было сообщено 14 июня.

В течение 15-18 июня народных депутатов Украины вакцинируют от COVID-19 препаратом Pfizer.

По словам народного депутата от "Голоса" Галины Васильченко, на вакцинацию "можно подавать себя и своих помощников, которые работают не на общественных началах, а работают по срочному договору".

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Автор: Татьяна Поляковская