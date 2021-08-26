В Украине за сутки обнаружили 1581 новый случай COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 464 человека; зафиксировано 45 летальных случаев; выздоровели 1269 человек.
Кроме этого проведено тестирований за сутки - 52 427 (в частности методом ПЦР - 23 120, методом ИФА - 7427); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 880.
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заболели - 2 278 171 человек;
выздоровели - 2 203 429 человек;
летальных исходов - 53 566;
проведено ПЦР-тестирований - 11 880 472.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 264 случая;
Винницкая область - 46 случаев;
Волынская область - 16 случаев;
Днепропетровская область - 79 случаев;
Донецкая область - 161 случай;
Житомирская область - 33 случая;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область – 23 случая;
Киевская область - 56 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 93 случая;
Львовская область - 40 случаев;
Николаевская область - 34 случая;
Одесская область - 119 случаев;
Полтавская область - 40 случаев;
Ровенская область - 41 случай;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 48 случаев;
Харьковская область - 105 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 48 случаев;
Черкасская область - 35 случаев;
Черновицкая область - 81 случай;
Черниговская область - 57 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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