За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

В Украине за сутки обнаружили 1581 новый случай COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 464 человека; зафиксировано 45 летальных случаев; выздоровели 1269 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 52 427 (в частности методом ПЦР - 23 120, методом ИФА - 7427); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 880.

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заболели - 2 278 171 человек;

выздоровели - 2 203 429 человек;

летальных исходов - 53 566;

проведено ПЦР-тестирований - 11 880 472.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 264 случая;

Винницкая область - 46 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 79 случаев;

Донецкая область - 161 случай;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область - 56 случаев;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 93 случая;

Львовская область - 40 случаев;

Николаевская область - 34 случая;

Одесская область - 119 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 48 случаев;

Харьковская область - 105 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 48 случаев;

Черкасская область - 35 случаев;

Черновицкая область - 81 случай;

Черниговская область - 57 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая