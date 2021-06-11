Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, темой разговора была ситуация с безопасностью на Донбассе и у границ Украины.
Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.
Собеседники обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.
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Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
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