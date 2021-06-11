Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Дании поставки вакцины в Украину.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, темой разговора была ситуация с безопасностью на Донбассе и у границ Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Читайте такжеВ Украину прилетела новая партия вакцины PfizerМетте Фредериксен рассказала Зеленскому, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Зеленский подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

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Автор: Тамара Отовская