В частности, секретарь СНБО отметил, что сначала надо вакцинировать всех взрослых.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, когда начнут вакцинировать детей от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы "СОТА" в ситуационном центре Офиса президента.

"Когда мы начнем вакцинировать детей? Сначала надо вакцинировать всех взрослых, а потом переходить к детям", - сказал Данилов.

Также он прокомментировал возможность вакцинации третьей дозой вакцинами Pfizer и Moderna.

"Есть профессиональные люди, которые являются медицинскими представителями. Вы знаете, что я не являюсь человеком с медицинским образованием, хотя владею латынью с учетом своего первого образования", - сказал Данилов.

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В свою очередь, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что для начала нужно поднять уровень прививок первой и второй дозой, а потом говорить о третьей.

Он подчеркнул важность вакцинации как можно большего числа населения.

"Вопрос заключается в усилении вакцинации. На фоне различных слухов, что вакцины не нужны - важно сейчас их использовать", - заявил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделали более 13 млн прививок от COVID-19. Полностью иммунизированы и получили две дозы 5 млн 820 тыс. 725 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виталий Саенко