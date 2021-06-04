Сейчас в реанимации с COVID-19 также находится ее 19-летний сын.

В Киеве из-за коронавируса ушла из жизни правозащитница Крымской правозащитной группы Елена Лысенко.

Об этом сообщила сокоординатор благотворительного фонда "Восток SOS" Александра Дворецкая.

«Сегодня в киевской больнице умерла Елена Лысенко. Моя давняя крымская коллега из Керчи, которая после угроз и переезда продолжала бороться за возвращение Крыма, тщательно собирая факты нарушений прав человека в оккупированном россиянами полуострове и рассказывая об этом всем нам и дальше за пределы страны. Безусловный добрый и искренний человек», - написала она.

По ее словам, Лысенко умерла в реанимации, где была подключена к аппарату ИВЛ.

"Она держалась на 4 дня дольше, чем прогнозировали, потому что привыкла бороться. Но сопутствующие заболевания и истощение последних 7 лет не дали ей победить болезнь», - добавила она.

Также Лысенко рассказала, что сейчас в реанимации с COVID-19 также находится ее 19-летний сын.

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О смерти Елены Лысенко сообщили также коллеги из "Крымской правозащитной группы".

"Мужественный человек, Елена всегда боролась за справедливость, всегда помогала тем, кто пострадал от оккупации Крыма, кто жаждал помощи. Керчанка, она покинула Крым после событий 2014 года, сделав собственный бескомпромиссный выбор, выбрав свободу и независимость убеждений и поступков, и в дальнейшем делала все возможное для приближения времени освобождения любимого ею Крыма, нашего украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Где работала Елена Лысенко:

До оккупации Лысенко возглавляла телерадиокомпанию "Бриз" в Керчи.

После оккупации переехала в Киев, где работала ведущей программы "Киев-Донбасс" на "Громадському радіо".

Впоследствии Елена присоединилась к "Крымской правозащитной группе".

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Автор: Денис Прядко