Он напомнил, что в целом режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" 13 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает ТСН. Он напомнил, что в целом режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

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"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сообщил глава Минздрава.

Степанов заверил, что карантинные ограничения, которые действуют до 24 января, прекращать не будут. Кроме того, продлевать жесткие запреты не планируют. "В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - ред.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул министр.

Локдаун может быть повторен, если "будет сверхкритическая ситуация". "Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью оно происходит", - заявил Максим Степанов.

Министр подчеркнул, что логика нынешнего локдауна - это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое инфицирование людей.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк