В частности, первой дозой вакцины привито 987 работников в 24 городах Украины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 24 работника.

У телекоммуникационного оператора продолжается кампания по вакцинации коллектива. Благодаря программе Министерства здравоохранения Украины процесс организован непосредственно в крупнейших офисах компании в Киеве, Днепре, Львове и Черкассах. Сейчас всего 1011 работников, изъявивших желание, получили прививки одной или двумя дозами.

"На мой взгляд, Киевстар отлично стартовал с вакцинацией в конце июня. Здоровье сотрудников и формирование коллективного иммунитета к COVID-19 – приоритет в работе компании. Мы делаем очень много для того, чтобы организовать процесс вакцинации в комфортных условиях в офисах в разных городах, где есть наши представительства. Я лично получил первую дозу вместе с сотрудниками и поддерживаю осознанную позицию нашего коллектива в этом вопросе", – комментирует CEO Киевстар Александр Комаров.

В частности, первой дозой вакцины привито 987 работников в 24 городах Украины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 24 работника. Также в ближайшие недели планируется вакцинация второй дозой в офисах компании.

С момента введения карантина в Украине компания уделяет особое внимание здоровью и безопасности сотрудников – более 70% персонала с марта 2020 года работает удаленно. Те, для кого такая форма работы невозможна, обеспечены необходимыми средствами защиты на рабочих местах. Киевстар также позаботился о безопасное передвижения сотрудников и обеспечил возможность добираться до офиса на корпоративном такси. Офисы компании адаптированы с учетом карантинных ограничений. Все сотрудники застрахованы на случай заболевания коронавирусом, а также могут приобрести полис для родственников с корпоративной скидкой.

Напомним, в сотрудничестве с электронной медицинской системой Helsi.me Киевстар проводит SMS-информирование населения о возможности записи в пункты вакцинации против COVID-19 в разных городах Украины. Также оператор обеспечил нетарифицированный доступ к приложению и порталу Helsi.me для своих абонентов. Кроме этого, компания поддержала создание временного центра вакцинации на территории ВДНХ в Киеве во время проведения Atlas Weekend, где почти две тысячи человек получили прививки за 7 дней фестиваля.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ).Также Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Автор: Григорий Бондарь