В то же время, среди аргументов "за" вакцинацию среди тех людей, которые прививались или планируют это сделать в ближайшее время, основным является желание работать в период усиления карантинных ограничений.

Более 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться против COVID-19 в ближайшей перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

По его словам, данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19, почти идентичную с официальной статистикой, что составляет около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине.

"Однако низкие темпы вакцинации в ближайшее время могут еще более притормозиться, если учитывать то, что более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшей перспективе. Эти показатели одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов", - говорится в результатах опроса.

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Согласно исследованию, респонденты, которые не болели COVID-19, вакцинируются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусной болезнью.

Среди аргументов "за" вакцинацию среди тех людей, которые прививались или планируют это сделать в ближайшее время, основным является желание работать в период усиления карантинных ограничений.

Что известно об опросе

Общеукраинское исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа.

В целом опросили 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Ранее в Минздраве отчитались, что в Украине с начала вакцинальной кампании привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 из них - использовали. "Сегодня мы имеем примерно 12 млн доз вакцины на остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных вакцин", - сказал глава министерства Виктор Ляшко и заверил, что поставки будут бесперебойными.

От начала вакцинальной кампании привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки.

Автор: Антонина Доломанжи