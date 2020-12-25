Алла Мироненко

Сообщения Великобритании о выявлении нового штамма коронавируса посеяли панику во всем мире, и многие страны начали ограничивать транспортное сообщение с ВБ. Однако эта паника не совсем оправдана.

Что мы знаем о новом штамме? На самом деле, произошло уже несколько мутаций коронавируса, а не одна. Что касается нового штамма вируса, о котором заявили британцы, то известно, что он легче проникает в клетку. Благодаря этому, мутировавший вирус чаще поражает детей, нежели его предшественник. Ведь до этого дети если и болели Covid-19, то болезнь протекала очень легко и быстро.

В любом случае, если человек уже перенес инфекцию или был вакцинирован, то базовый иммунитет к коронавирусу у него уже будет. Соответственно, встреча с новым штаммом ему будет не так страшна. Не исключаю, что те люди, которые перенесли SARS в 2003 году и ближневосточный MERS-CoV, - уже защищены иммунитетом и от нынешнего вируса – Covid-19.

Кроме того, нельзя говорить, что мутировавший вирус более агрессивен. «Более агрессивен» – это значит, вызывает более тяжелое течение болезни. Для нового штамма это не характерно. У него есть возможность быстрее проникать в клетку, но это не значит, что болезнь протекает тяжелее.

Так что мутировавший Covid-19 больше поражает детей и легко переносится – это всё, что сейчас известно о нем.

В чем опасность мутаций коронавируса? Великобритания не постеснялась громко заявить о новом штамме Covid-19, в результате чего навлекла на свою голову кучу неприятностей, прежде всего, экономических. На самом же деле, ничего такого в новом штамме нет, кроме того, что процесс болезни протекает более быстро, интенсивно.

Это плохо и создает проблему в том смысле, что, если будет больше больных, среди них будет около 20% тех, кто будет нуждаться в госпитализации. А медицинские системы отдельных стран могут не справиться с этой нагрузкой. То есть, опасность состоит в том, что новый штамм может спровоцировать резкий всплеск заболеваемости.

С другой стороны, чем быстрее переболеет большее количество людей, тем скорее вся эта канитель с коронавирусом закончится, потому что будет иммунная прослойка, и дальше болеть будет некому.

Однако люди, которые ничего не понимают и не знают о вирусах, в последний год и так живут в депрессии из-за эпидемии и карантина, когда «шаг влево, шаг вправо – расстрел», естественно, запаниковали, услышав о новом штамме. Не говорю уж про бизнес, которому установили массу запретов и рестрикций… Потому испуг людей после новостей из Великобритании понять можно.

Выявят ли существующие ПЦР-тесты мутировавший коронавирус? Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже заявил, что тест-системы будут усовершенствоваться так, чтобы они могли «ловить» (выявлять) вирусы с мутацией. Такое впечатление, что в Украине куча компаний, налево и направо производящих эти тест-системы...

Существующие коммерческие тест-системы на выявление Covid-19 сделаны с учетом не только гена на белок-«шип» (Spike, S-белок), в котором и произошли мутации, но и других генов. То есть, если идентификация не проходит на Spike-белок, но проходит на другой белок коронавируса, то, очевидно, что вирус в организме человека есть, и ПЦР-тест покажет, что человек заражен, даже если он подцепил новый штамм.

Честно говоря, очень странно, когда какой-то врач из Ужгорода уже сейчас рассказывает, что видел больного с мутировавшим вирусом. Я бы хотела узнать у этого врача, в какое место он смотрел больному, чтобы увидеть мутацию, как он мог увидеть, как выглядят «шипики» головки вируса. Куда он должен был смотреть, как?

Значит ли появление нового штамма, что над вакциной придется работать с нуля? Компании, которые производят вакцину от Covid-19, в частности, Pfizer, заявили, что проверят этот момент.

Однако теоретическим способом этого проверить нельзя – это проверяется только практическим путем. То есть сначала нужно будет сделать прививки имеющейся вакциной, выждать хотя бы две-три недели, а затем привлечь добровольцев, которые за деньги согласятся заразиться новым штаммом коронавируса. Это будет самый точный и быстрый метод, который позволит понять, эффективна ли вакцина при встрече с мутировавшим вирусом.

Или же другой вариант – ждать, собирать информацию о заболевшем населении, анализировать ее, потом брать их вирус, секвенировать, определять, есть ли там мутации. Это гораздо более долгий и трудоемкий путь.

Должна ли Украина прекратить сообщение с Великобританией? Многие европейские страны частично или полностью прекратили транспортное сообщение с Великобританией. Однако я считаю, что Украине, как и другим странам, не нужно в связи с появлением нового штамма предпринимать какие-либо дополнительные меры. Поскольку мы сделали уже всё, что могли. Нам бы соблюдать те элементарные правила, которые хорошо известны всем.

Например, когда был запрет на работу ночных клубов в Украине, они все равно подпольно работали. А молодежь идет в ночной клуб не для того, чтобы там веселиться в маске – в итоге, мы видели рост заболеваемости и удивлялись, откуда он берется. Когда вы заходите в метро на 20 минут в маске, вы не успеете заразиться, ведь маску вы там не снимаете и коктейли не пьете... Есть разница.

Транспортное сообщение с другими странами Украине перекрывать не нужно. Нужно выполнять элементарные правила: правильно носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию. Этого будет вполне достаточно.

Коронавирус и карантин – с нами навсегда? У многих возникает вопрос, насколько у нас может затянуться эпопея с коронавирусом, если он мутирует, не будем ли мы каждый год получать новый штамм, как происходит с гриппом, а потому будем вынуждены либо сидеть на карантине, либо до конца жизни не расставаться с масками. Точно вам этого никто сказать не сможет.

Геном вируса гриппа – фрагментарный и состоит из восьми частей. Каждая из частей генома кодирует свою структурную единицу вируса. Происходит обмен генетической информацией (это называется реассортацией и рекомбинацией вируса) с другими вирусами, которые есть в животной среде, у птиц. Поскольку разнообразие птиц велико, и они перелетают на очень большие расстояния, потому распространение вируса может быть очень широким.

В случае с Covid-19 этого, к счастью, не наблюдается. Кроме того, коронавирусы – это вирусы, которые присущи животным. У животных их огромное множество. А для людей они не характерны. Хоть есть шесть коронавирусов, которые может подцепить и человек, однако они вызывают обычную респираторную патологию вроде простуды, которая проходит быстро и легко, и никто не знает, чем болел.

Так что, скорее всего, мы просто приобретем иммунитет, и нам это будет на пользу.

В любом случае, пока что поводов для паники из-за нового штамма коронавируса нет.

Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

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