Во Львовской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о запрете предприятиям общественного питания в теплый период года готовить блюда из скоропортящихся продуктов.
Соответствующее решение было принято в связи с массовым заболеванием острой кишечной инфекцией во время праздника в поселке Куликов, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
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Инцидент с отравлением, которое привело к заболеванию более 20 человек, определили как чрезвычайную объектового уровня.
"Чтобы не допустить такой ситуации в будущем руководителям районов, городских, сельских территориальных общин поручили обязать руководителей учреждений общепита, продовольственной торговли не допускать приготовление и реализацию в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд", – говорится в сообщении.
В частности, речь идет о салатах, заправленных майонезом и сметаной, а также кондитерских изделиях с заварным кремом.
Кроме того, запрещается продавать кулинарные изделия, которые особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.
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