Рекомендации врачей по питанию детей в жаркую погоду

Врачи взрослых в период аномальной жары принимать дополнительные меры для защиты детей и подростков от перегрева. Это особенно важно для школьников, уехавших на каникулы в летние лагеря, пишет "Медицинская Информационная Сеть".

В жару необходимо ограничить пребывание детей на солнце и максимально снизить физические нагрузки. В такую погоду дети должны носить головные уборы и легкую одежду. Во время длительных прогулок нужно чаще останавливаться, чтобы передохнуть. Важно пить много жидкости, к примеру, негазированную минеральную воду, компот, морс или чай.

Специалисты рекомендуют исключить из детского меню жареные, жирные и скоропортящиеся продукты. Они советуют употреблять вареные или приготовленные на пару блюда. К тому же, нужно есть много тщательно вымытых овощей и фруктов. Условия хранения продуктов и гигиенические требования должны строго соблюдаться.

Продолжительность экскурсий и туристических походов необходимо сократить. Различные мероприятия на открытом воздухе эксперты рекомендуют проводить только утром и вечером. Таким образом получится избежать самой активной фазы солнца. Мероприятия можно проводить и в хорошо проветриваемых помещениях, оборудованных кондиционерами.