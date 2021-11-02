Уже вторую неделю подряд в Украине фиксируют рекордные показатели вакцинации первой дозой, а через несколько недель этих людей необходимо будет прививать второй дозой и продолжить вакцинировать других первой.

Через одну-две недели медицинской системе необходимо быть готовой к двойному спросу на вакцинацию против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В Украине уже каждый третий взрослый (33%) вакцинирован по крайней мере одной дозой, и каждый четвертый взрослый украинец (24%) прошел полный курс вакцинации", - рассказал он.

По данным KSE, Киев остается лидером по уровню вакцинации.

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В частности, уже 44% киевлян вакцинированы полностью от COVID-19, а 50% - первой дозой.

Кроме Киева, высокий уровень вакцинации наблюдается в Полтавской и Киевской областях, где первой дозой привили 40% населения, а полный курс вакцинации прошли 31% и 30% населения соответственно.

В среднем за сутки в Украине сейчас делают 250 тыс. прививок в сутки, а на прошлой неделе был зафиксирован рекорд в 317 тыс. прививок в сутки.

По словам Ганиченко, в настоящее время KSE оценивает способности медицинской системы вакцинации с ее текущими ресурсами в 250-350 тыс. прививок в сутки.

"Соответственно, чтобы делать больше, необходимо увеличивать эти ресурсы. Об этом уже необходимо думать прямо сейчас, прямо сейчас необходимо быть готовыми к увеличению спроса на вакцинацию", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что этот спрос может вырасти вдвое в течение ближайших одной-двух недель.

"Потому что вторую неделю подряд мы видим рекордные числа по вакцинации первой дозой. И через одну-две недели эти рекорды первых доз перейдут на вторую дозу, а спрос на первую дозу не падает, соответственно, медицинской вакцинальной системе через одну-две недели нужно быть готовой к двойному спросу", - пояснил он.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

За сутки в Украине 273 307 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 968 898 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи