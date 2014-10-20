В Киеве впервые презентуют гуманитарную карту Донецкой и Луганской областей

Карта создана Гуманитарным штабом Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» на основании данных исследования Киевского международного института социологии. Впервые будет представлена интерактивная карта, которая содержит детальную систематизированную информацию о потребностях жителей городов Донбасса в продуктах, медикаментах и бытовых товарах. Полученные уникальные данные характеризуют гуманитарную ситуацию в городах Донбасса, в частности, доступность коммунальных услуг – газа, света, связи, воды, работу больниц, школ, транспорта.

В мероприятии примут участие Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Марина Миргородская, директор «Допоможемо ТВ», Ирина Геращенко, уполномоченный Президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, Евгений Катехин, заместитель начальника Управления пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (Министерство социальной политики в Украине, Максим Доценко, начальник отдела гуманитарной помощи (Министерство Социальной политики), Жак Барберис, заместитель главы делегации Международного Красного Креста в Украине, Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского Форума Благотворителей, представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также приглашены представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, УВКБ ООН в Беларуси, Молдове и Украине, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ПРООН в Украине.