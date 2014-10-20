Донетчина: более 800 людей получили месячную дозу инсулина от Гуманитарного штаба "Поможем"

За три недели бесплатной выдачи препаратов инсулина 821 житель Донецкой области, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом, получил месячную дозу медикаментов от Гуманитарного штаба «Поможем» Рината Ахметова.

Читайте такжеЖители Луганской области уже получили 23 000 продуктовых наборов в рамках Гуманитарного рейса

Потребность в препаратах инсулина сформирована Штабом на основе данных Управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, главного эндокринолога Украины и эндокринологов Донецка, Краматорска и Мариуполя. Запросы на получение препаратов также поступают на «горячую линию» (0 800 509 001) Гуманитарного штаба.

Централизованно Гуманитарный штаб начал выдавать инсулин с 29 сентября в трех городах Донецкой области: в Донецке, Краматорске и Мариуполе. На сегодняшний день закуплено и поставлено в Донецкий регион около 15 тыс. ампул с препаратами инсулина на сумму около 1,4 млн. грн.